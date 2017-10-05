У Сирії в результаті авіаудару РФ загинули 38 мирних жителів

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Четвер, 5 жовтня 2017, 04:34

У середу, 4 жовтня, в Сирії в результаті російського авіаудару загинули 38 мирних жителів.

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великобританії, передає агентство AFP.

Відзначається, що загиблі намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути бойових дій в сирійській провінції Дейр ез-Зор.

Серед загиблих дев'ять дітей. Також загинула іракська сім'я.

У вівторок Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в результаті авіаудару коаліції, очолюваної США, по сирійській провінції Ракка загинули 18 мирних жителів.

Теми: Сирія Росія
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