В Одесском горсовете проходят обыски – СМИ

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Четверг, 5 октября 2017, 16:32

Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры в четверг проводят обыски в Одесском городском совете.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, следственные действия ведутся, частности, в департаменте коммунальной собственности и связаны с уголовным делом по факту незаконной продажи ряда объектов недвижимости.

В то же время, как пишет местное издание "Думская", обыски проходят не только в департаменте коммунальной собственности, но и в некоторых кабинетах главного здания мэрии на Думской площади.

"Речь не идет о кабинете городского головы", — подчеркнул источник издания в правоохранительных органах.

Также, по его данным, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры "нагрянули" домой к первому вице-мэру Анатолию Орловскому и строительному вице-мэру Петру Рябоконю.

Источники издания не исключают, что следственные мероприятия могут проводиться в рамках нескольких производств — и по отчуждению коммунальной собственности, и по трагедии в детском лагере "Виктория".

"Украинская правда" обратилась за комментариями в СБУ и Генпрокуратуру, однако пока никакой официальной информации по этому случаю получить не удалось.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел деревянный 2-этажный корпус, погибли трое детей.

Правоохранители провели около 20 обысков на 14 предприятиях Одесской области по делу об этом пожаре.

Темы: Генпрокуратура СБУ Одесса местная власть
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