В Одесском горсовете проходят обыски – СМИ
Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры в четверг проводят обыски в Одесском городском совете.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, следственные действия ведутся, частности, в департаменте коммунальной собственности и связаны с уголовным делом по факту незаконной продажи ряда объектов недвижимости.
В то же время, как пишет местное издание "Думская", обыски проходят не только в департаменте коммунальной собственности, но и в некоторых кабинетах главного здания мэрии на Думской площади.
"Речь не идет о кабинете городского головы", — подчеркнул источник издания в правоохранительных органах.
Также, по его данным, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры "нагрянули" домой к первому вице-мэру Анатолию Орловскому и строительному вице-мэру Петру Рябоконю.
Источники издания не исключают, что следственные мероприятия могут проводиться в рамках нескольких производств — и по отчуждению коммунальной собственности, и по трагедии в детском лагере "Виктория".
"Украинская правда" обратилась за комментариями в СБУ и Генпрокуратуру, однако пока никакой официальной информации по этому случаю получить не удалось.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел деревянный 2-этажный корпус, погибли трое детей.
Правоохранители провели около 20 обысков на 14 предприятиях Одесской области по делу об этом пожаре.
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