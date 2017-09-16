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В пожаре в детском лагере в Одессе погибло 2 детей

Суббота, 16 сентября 2017, 04:07
В пожаре в детском лагере в Одессе погибло 2 детей

В результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибло двое детей, трое  госпитализированы и еще один ребенок разыскивается.

Об этом сообщает Думская.

По предварительной информации, в горевшем корпусе было 42 ребенка.

После эвакуации недосчитались троих детей. По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа. Сотрудники муниципальной охраны и полиция ведут поиски.

В то же время, как сообщил волонтер Андрей Танцюра с места событий, по последним данным, найдены тела двух девочек, еще однго ребенка ищут.

Трое детей выпрыгнули из окон горящего здания. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения. Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии.

Как сообщалось, в результате пожара один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Новые деревянные дома на территории лагеря были построены в прошлом году.

 
 
 

По данным издания, вероятная причина возгорания – короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.

Волонтер Андрей Танцюра вел прямую видеотрансляцию с места событий.

Как уточнил старший помощник начальника дежурной смены майор гражданской защиты Евгений Кавун, сигнал поступил не с пожарной сигнализации, а по звонку на линию "101" в 23:37.

Когда прибыли первые пожарные подразделения, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий.

Несмотря на то, что на территории детского лагеря "Виктория" есть и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения там не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Пожар полностью локализован.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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