В Каховском водохранилище затонула баржа с нефтепродуктами

В акватории Каховского водохранилища в Херсонской области утонула баржа с нефтепродуктами.

Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и урегулирования рыболовства в Херсонской области.

Самоходная баржа "Александр Житник" затонула в Каховском водохранилище между с. Каиры и с. Васильевка Херсонской области 5 октября в 6:00 утра.

Сообщается, что на месте аварии возникла пятно из нефтепродуктов длиной 6 километров и шириной 50-100 метров.