В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку
В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Шашка горела под ложей прессы, поэтому пока не понятно, кто ее бросил в зал.
Нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук схватил шашку и вынес ее из зала парламента.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau
Блискавична реакція Тетерук Андрій, який миттєво виніс з зали димову шашку, кинуту Семенченком.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2017
Как сообщает корреспондент УП шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Позже с трибуны нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что это он бросил шашку.
Несмотря на инцидент заседания не прекращали.
Как известно, ранее в Раде произошла драка возле трибуны.
Роман Каравець, УП
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