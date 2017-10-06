В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку

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Пятница, 6 октября 2017, 11:03

В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Шашка горела под ложей прессы, поэтому пока не понятно, кто ее бросил в зал.

Нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук схватил шашку и вынес ее из зала парламента.

Как сообщает корреспондент УП шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Позже с трибуны нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что это он бросил шашку.

Несмотря на инцидент заседания не прекращали.

Как известно, ранее в Раде произошла драка возле трибуны.

Роман Каравець, УП

Темы: Верховная Рада законодательство
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