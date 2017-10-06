Венецианская комиссия: Украина должна создать антикоррупционный суд, проект БПП неприемлем

Европейская комиссия "За демократию через право" приняла заключение относительно двух законопроектов о создании системы антикоррупционного судопроизводства.

Об этом сообщили "Европейской правде" представители данного органа.

Украинский вопрос был последним пунктом повестки дня на заседании ВК, которое состоялось в Венеции в пятницу вечером. Венецианская комиссия в частности поддержала принципиальное решение о создании отдельного антикоррупционного суда, учитывая то, что коррупция является "ключевой проблемой" в Украине.

В заключении ВК отдельно указано, что зарегистрированный в ВР законопроект №6011, который был подготовлен группой экспертов, и зарегистрирован за подписями нескольких депутатов во главе с Егором Соболевым, "является хорошей основой" для создания Высшего специализированного антикоррупционного суда. ВК, в то же время, предлагает доработать его, убрав отдельные недостатки, способные привести к оспариванию закона в Конституционном суде.

Поэтому комиссия предлагает отозвать проект 6011 и подать доработанный от имени президента.

Одновременно Венецианская комиссия анализировала законопроект №6529, зарегистрированный членом БПП Сергеем Алексеев. Этот проект до последней недели поддерживал президент Порошенко и представители его команды; он предлагает создание не отдельного антикоррупционного суда, а антикоррупционных палат в судах общей юрисдикции.

Проект Алексеева комиссия подвергла жесткой критике, уведомив украинскую сторону о нежелательности его принятия. "Проект противоречит законодательству Украины, и международным обязательствам", - говорится в заключении. ВК также отметила нереалистичность его выполнения.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Порошенко неожиданно сменил публичную позицию относительно создания антикоррупционного суда. Детали – в статье "Угроза из Венеции: кто убедил Порошенко поддержать идею антикоррупционного суда".