РФ не пустила дипломатов к задержанным пограничникам

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Пятница, 6 октября 2017, 20:48

К двум украинским пограничникам, которых задержала российская ФСБ, не пускают дипломатов.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины, передает УНИАН.

Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но ему отказывают с объяснением, что еще не установили личности задержанных.

Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека. "

Консул пытался попасть на встречу. Но пока что из-за непонятных обстоятельств российская сторона отказала во встрече консула с нашими пограничниками. Надеюсь, что сегодня-завтра все-таки эта встреча состоится и тогда ситуация будет более понятной", - отметил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

Как известно, 3 октября 2 офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы, а около 20:00 связь с ними прервалась.

Позже российская сторона официально подтвердила задержание военнослужащих на границе Сумской области.

Темы: Росcия Пограничная служба
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