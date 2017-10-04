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В Сумской области пропали двое пограничников: их ищут в России

Среда, 4 октября 2017, 14:14
В Сумской области пропали двое пограничников: их ищут в России

Государственная пограничная служба Украины разыскивает двух пограничников, пропавших во время мониторинга границы в Сумской области.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы

Отмечается, что 3 октября 2 офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы, а около 20:00 связь с ними прервалась.

"В настоящее время Государственная пограничная служба разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их местонахождение", - говорится в сообщении.

Как сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, по состоянию на 14:00 среды, 4 октября, никакой информации о местонахождении пропавших пограничников нет.

"Имена их известны, но пока мы не выясним все обстоятельства, мы их не будем  разглашать. Их местонахождение неизвестно, продолжаем искать их собственными силами", - сказал Слободян.

Он также добавил, что Госпогранслужба по этому поводу обратилась к российской стороне.

"Утром во время первичного контакта и нашего устного запроса российская сторона сказала, что никого она не задерживала. Однако позже в российских СМИ появилась информация, что якобы российские пограничники задержали двух украинских пограничников. Поэтому сейчас мы направили к ним официальный запрос", - сказал Слободян.

Он добавил, что пока они ждут ответа, то продолжают изучать все обстоятельства исчезновения и искать пограничников.

"К поиску привлечены как собственные силы, так и правоохранители", - подытожил Слободян.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Пограничная службаРосcияФСБ
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