Сын экс-замминистра отрицает причастность к торговле боевиков с Польшей

Cын экс-заместителя министра угольной промышленности времена премьерства Тимошенко Юрия Зюкова Роман уверяет, что не имеет отношения к торговле углем из ОРДЛО в Польшу.

Об этом рассказал 6 октября в комментарии "Украинской правде".

"Кто меня увязывает с этой торговлей с ОРДЛО, я понятия не имею", – сказал он.

Зюков подтвердил, что учредил компанию Doncoaltrade до начала российской агрессии на Донбассе с Александром Мельничуком, который впоследствии стал заместителем "министра" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР".

"В 2012 году была такая фирма совместно с Александром Мельничуком. Он был старшим партнером. Было 40% моих, а 60% – его, и директор был его, и бухгалтер был его. У него большинство по уставным документам… Он на мои 40% вообще може внимания не обращать. Я ему вообще не нужен, по большому счету", – заявляет Зюков отмечая, что об обвинениях в причастности к торговле боевиков "ЛНР" с Польшей узнал из СМИ.

"С началом войны я к этой фирме не имею никакого отношения. Я уехал из "ЛНР", а он (Мельничук ред) остался, стал там каким-то замминистра, позабирал весь мой бизнес…", – утверждает Зюков.

Он говорит, что был в Польше только на открытии фирмы.

"Он (Мельничук -ред.) туда и ездил… Я там был последний раз был в 2012 году, когды мы ее открыли. Мы пытались продавать уголь с Донбасса на Польшу. И то у нас тогда ничего не получилось, все приостановилось", – утверждает Зюков.

Он также не смог припомнить какие-либо заключенные контракты и утверждает, что никогда не получал никаких дивидендов а о существовании такой фирмы даже забыл.

Зюков также отметил, что потерял все контакты с представителями Doncoaltrade в мае 2014 года.

Он сообщил, что в данное время находится за границей, но по приезде в Украину намерен разобраться в ситуации.

"По приезду в Украину я лечу в Польшу, нанимаю там юристов и попытаюсь разобраться, что там происходит. Во-первых, я себя оттуда удалю", – сказал бизнесмен.

Как ранее сообщали польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.



Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.



Затем министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщил, что Тхужевский заявил ему, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.

6 октября стало известно, что совладельцем польской компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Роман Зюков - сын экс-заместителя министра угольной промышленности 2006-2007 годов Юрия Зюкова.

София Лукашова, Валентина Романенко, УП