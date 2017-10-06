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Сын экс-заместителя министра энергетики продавал уголь из ОРДЛО в Польшу?

Пятница, 6 октября 2017, 16:03

Совладельцем польской компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Роман Зюков - сын экс-заместителя министра угольной промышленности времен премьерства Юлии Тимошенко Юрия Зюкова.

Соответствующая информация содержится в реестре предприятий Польши.

Согласно документу, Роману Зюкову принадлежит 40% акций стоимостью 4000 злотых, в то время как Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР", имеет 60% акций.

 
 

Компания действует с 2012 года, и согласно информации об уплате налогов, делала это до 2016 года.

* UPD "Украинской правде" удалось связаться с Романом Зюковым и узнать его версию событий. Cын экс-заместителя министра угольной промышленности уверяет, что не имеет отношения к торговле углем из ОРДЛО в Польшу.

Роман Зюков был помощником депутата от ПР Владимира Вечерко в парламенте 6-го и 7-го созывов.

 
Юрий Зюков и его сын в базе данных числятся в одной квартире

Роман является сыном Юрия Зюкова, который в 2006-2007 годах был первым заместителем министра угольной промышленности, а в 2009 году выступал на стороне кандидата на пост президента Юлии Тимошенко.

В сентябре 2016 года Юрий Зюков крестил внучку Тимошенко Еву-Марию.

 
 
Скриншот с сюжета 1+1. Юрий Зюков на крестинах внучки Тимошенко

Зюков был советником премьера Владимира Гройсмана. Однако в апреле 2016 после скандала премьер Владимир Гройсман поручил Службе безопасности разобраться, действительно ли Юрий Зюков связан с боевиками "ЛНР". 

"Украинская правда" обратилась в СБУ с просьбой предоставить информацию о результатах этой проверки.

17 мая 2016 СБУ заявила, что не располагает информацией о причастности бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности и на тот момент советника министра энергетики Игоря Насалика Юрия Зюкова к деятельности так называемой "ЛНР".

"В случае получения сведений, которые объективно подтвердят причастность гражданина Зюкова к противоправной деятельности, органы СБУ примут соответствующее решение", - говорилось в ответе.

Как ранее сообщали польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.

Затем министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщил, что Тхужевский заявил ему, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: угольОРДЛО
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