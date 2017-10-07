В городах России - митинги в поддержку Навального, есть задержанные

В десятках городов России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Акции проходят в ответ на призыва штаба Навального к гражданам присоединится к ним 7 октября "в любом виде и в любом качестве - от выхода на улицу в своих городах до высказывания в соцсети".

"Призываем всех ... вне зависимости от политических взглядов и согласия с программой Алексея Навального, выступить единым фронтом за политическую конкуренцию и право всех граждан поддерживать ту избирательную кампанию, какая им нравится и соответствует их взглядам. Мы должны сделать неприличным, незаконным и невозможным недопуск кандидатов на выборы и преследование активистов за участие в избирательных кампаниях", - отметили в штабе политика.

По данным Медузы, проведение акций запланировано в 80 городах России, в т.ч. в Москве и Петербурге. Во многих из них они либо согласованы с властями, либо проходят в гайд-парках и не требуют согласований.

Отмечается, что на самих акциях задержаний нет, а в некоторых городах активистов задерживают еще до митингов, в частности, в Смоленске и Краснодаре координаторов штабов арестовали за призывы к выходу на несанкционированные акции.

В ходе акций стало известно о задержании юриста петербургского штаба Навального Дениса Михайлова, активиста Михаила Сосина, в Ставрополе - координатора штаба Ивана Танского, в Ростове-на-Дону в полицию доставили координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко, в Туле - заявителя митинга и координатор штаба.

Организатор митинга в Самаре Егор Алашеев также не выходит на связь, его коллеги подозревают, что он находится в городском управлении МВД.

На Дальнем Востоке в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите участие в акциях приняли несколько десятков человек, задержанных не было. В Южно-Сахалинские пикет сорвали "Коммунисты России", участникам пришлось перейти в другое место.

Из мест, где начались акции #ЗаНавального задержания были в Якутске - координатор, связи нет. В др городах есть задержания до начала акций — Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017

Как известно, в настоящее время Алексей Навальный находится под арестом.

Штаб Навального выпустил ролики с известными людьми, которые призывают власти допустить Навального к выборам: в роликах снялись Алексей Кортнев, Виталий Манский и Ася Казанцева? Евгений Чичваркин и Яна Троянова.