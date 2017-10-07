Ломаченко заявил, что не намерен уезжать из Украины
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что не намерен уезжать из Украины, хотя и проводит много времени в США, готовясь к поединкам.
Об этом сообщает НОК Украины со ссылкой на Time Boxing.
"Шесть месяцев в году я живу в США, готовлюсь там к поединкам. После этого возвращаюсь домой - здесь мои корни, здесь все мне знакомо", - заявил спортсмен.
"Я люблю свой город, люблю свою страну, буду жить здесь, здесь я - свой", - добавил Ломаченко.
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