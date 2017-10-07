Ломаченко заявил, что не намерен уезжать из Украины

1013 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 18:41

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что не намерен уезжать из Украины, хотя и проводит много времени в США, готовясь к поединкам.

Об этом сообщает НОК Украины со ссылкой на Time Boxing.

"Шесть месяцев в году я живу в США, готовлюсь там к поединкам. После этого возвращаюсь домой - здесь мои корни, здесь все мне знакомо", - заявил спортсмен.

"Я люблю свой город, люблю свою страну, буду жить здесь, здесь я - свой", - добавил Ломаченко.

Темы: спорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФИФА оштрафовала Украину за поведение болельщиков 2 октября 2017, 23:21
Самый красивый марафон мира: покорить Юнгфрау в Швейцарии 1 октября 2017, 09:36
Сборную Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали на год за допинг 30 сентября 2017, 19:44
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе
В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей
Порошенко подписал закон об особом самоуправлении на Донбассе
Нардеп Грановский заявил, что у него ничего не крали
Все новости
Гастро-новости:

8 киевских заведений, открывшихся в сентябре

attraction point

В Киеве открывают БДСМ-бар

Кто такой Кадзуо Ишиґуро, и за что он получил Нобелевскую премию