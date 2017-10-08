В Николаеве провели вече в поддержку отстраненного мэра
В Николаеве на Соборной площади провели вече в поддержку снятого с должности городского головы Александра Сенкевича.
Как сообщают "НикВести", поддержать Сенкевича пришли нардепы от партий "Самопомич" и БПП - Егор Соболев, Ирина Сысоенко, Александр Жолобецкий, Семен Семенченко, Роман Семенуха, и экс-нардеп от БПП Егор Фирсов.
По данным правоохранителей, на вече пришли около 2 тысяч человек, охрану общественного порядка обеспечивали 50 сотрудников полици.
Участники вече собрали подписи за роспуск Николаевского горсовета.
Позже в эфире телеканала "NewsOne" Сенкевич заявил, что ход голосования депутатов горсовета по досрочному прекращению полномочий городского головы контролировал нардеп от БПП Давид Макарьян.
"Почему это произошло именно сейчас - может потому, что в этот вопрос было вмешательство со стороны ОГА. Лично нардеп Давид Макарьян приезжал и контролировал людей, которые голосовали на сессии горсовета. До этого депутаты требовали от меня публичного отчета, я отчитался, и это было формальной причиной для того, чтобы выразить мне недоверие, - заявил Сенкевич.
Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета работу мэра Александра Сенкевича признали неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия.
Фракция "Самопомич" отказалась принимать участие в голосовании. В принятии решения участвовали депутаты политсилы "Наш край", которая считается проектом Банковой.
Сенкевич собирается обжаловать решение горсовета в суде.
Ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета - самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.
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