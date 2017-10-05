БПП и "Оппоблок" сняли мэра Николаева с должности

Внеочередная сессия Николаевского городского совета 5 октября признала неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратила его полномочия.

Это решения путем тайного голосования поддержали все депутаты, которые принимали в нем участие, сообщает Укринформ.

"За досрочное прекращение полномочий городского головы Николаева Александра Сенкевича проголосовали 42 депутата, против нет, воздержавшихся - нет", - сказал глава счетной комиссии Владислав Ентин.

Нужно заметить, что фракция "Самопомич" отказалась принимать участие в голосовании.

"К сожалению, коалиция БПП и "Оппоблока", которой уже никого не удивишь, проголосовала за снятие Александра Сенкевича с должности мэра", - заявили в политсиле по результатам голосования.

В принятии решения также участвовали депутаты политсилы "Наш край", которая считается проектом Банковой.

Сенкевич собирается обжаловать решение горсовета в суде.

"Я буду обжаловать это решение в суде, и уверен, что выиграю. И обещаю, что сделаю все, чтобы в следующем составе Николаевского городского совета было много свободных и независимых людей, которые будут принимать собственные решения, а не по чьей-либо указке", - сказал он .

Как известно, внеочередная сессия городского совета 5 октября после отчета городского головы признала неудовлетворительной работу Александра Сенкевича.

Еще в июле недоверие руководителю Николаева инициировал его однопартиец, депутат, от "Самопомочи" Сергей Исаков. Эту инициативу поддержали фракции "Наш край" и БПП "Солидарность" в городском совете.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета - самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.

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