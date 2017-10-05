Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП и "Оппоблок" сняли мэра Николаева с должности

Четверг, 5 октября 2017, 22:05

Внеочередная сессия Николаевского городского совета 5 октября признала неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратила его полномочия.

Это решения путем тайного голосования поддержали все депутаты, которые принимали в нем участие, сообщает Укринформ.

"За досрочное прекращение полномочий городского головы Николаева Александра Сенкевича проголосовали 42 депутата, против нет, воздержавшихся - нет", - сказал глава счетной комиссии Владислав Ентин.

Нужно заметить, что фракция "Самопомич" отказалась принимать участие в голосовании.

"К сожалению, коалиция БПП и "Оппоблока", которой уже никого не удивишь, проголосовала за снятие Александра Сенкевича с должности мэра", - заявили в политсиле по результатам голосования.

В принятии решения также участвовали депутаты политсилы "Наш край", которая считается проектом Банковой.

Сенкевич собирается обжаловать решение горсовета в суде.

"Я буду обжаловать это решение в суде, и уверен, что выиграю. И обещаю, что сделаю все, чтобы в следующем составе Николаевского городского совета было много свободных и независимых людей, которые будут принимать собственные решения, а не по чьей-либо указке", - сказал он .

Как известно, внеочередная сессия городского совета 5 октября после отчета городского головы признала неудовлетворительной работу Александра Сенкевича.

Еще в июле недоверие руководителю Николаева инициировал его однопартиец, депутат, от "Самопомочи" Сергей Исаков. Эту инициативу поддержали фракции "Наш край" и БПП "Солидарность" в городском совете.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета - самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.

Читайте также: Радник Порошенка проти мера від "Самопомочі". Чи буде "імпічмент"?

Темы: Николаевкадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Николаев
УП и фонд savED собирают на укрытие для учеников Николаевского лицея
Вражеская атака: мэр сообщил о масштабном пожаре в Николаеве
Россияне ударили ракетой в объект инфраструктуры в Николаеве
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: