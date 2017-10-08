В Одесской области депутат и прокурор попались на взятке

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Воскресенье, 8 октября 2017, 19:46

Работник Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского облсовета задержаны во время получения взятки.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Депутат облсовета и один из прокуроров Измаильской местной прокуратуры подозреваются правоохранителями в вымогательстве и получении от предпринимателя незаконного вознаграждения в размере 40 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Темы: взятка Одесская область
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