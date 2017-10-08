На Одещині депутат та прокурор погоріли на хабарі

Працівника Ізмаїльської місцевої прокуратури та депутата Одеської облради затримано під час отримання хабара.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Депутата облради та одного з прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури правоохоронці підозрюють у вимаганні й отриманні від приватного підприємця незаконної винагороди в розмірі 40 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.