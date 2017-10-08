На Одещині депутат та прокурор погоріли на хабарі

2053 перегляди
Неділя, 8 жовтня 2017, 19:46

Працівника Ізмаїльської місцевої прокуратури та депутата Одеської облради затримано під час отримання хабара. 

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Депутата облради та одного з прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури правоохоронці підозрюють у вимаганні й отриманні від приватного підприємця незаконної винагороди в розмірі 40 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні. 

Теми: хабар Одеська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко поскаржився на рішення суду щодо митників-хабарників 7 жовтня 2017, 19:53
У Вінницькій області на хабарі викрили головного держвиконавця 7 жовтня 2017, 03:43
В Херсоні на хабарі затримали головного митного інспектора 6 жовтня 2017, 14:56
powered by lun.ua
Головні новини
OVERTIME: Головне в економіці за вихідні
АТО: Бойовики застосовують важке озброєння
Порошенко підписав закон про пенсійну реформу
У Києві під час марафону помер чоловік
Усі новини
пам'ять

Справжня історія, без брому та нафталіну – фестиваль "Історія.UA"

здоров'я

Сонце, сміх, шоколад і ще 23 поради, як зміцнити свою імунну систему

кіно

5 прем'єр жовтня, які радимо не пропустити