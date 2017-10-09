В Москве снова эвакуировали несколько торговых центров из-за "минирования"

222 просмотра
Понедельник, 9 октября 2017, 00:31

В Москве из-за сообщений о "минировании" были эвакуированы четыре торговых центра.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, были эвакуированы торговые центры "Капитолий", "Дубровка", "Гудзон", "Тульский".Также был "заминирован" жилой дом на юге Москвы. Из всех зданий была проведена эвакуация.

Как сообщает российский "Интерфакс" из торговых центров "Дубровка" и "Тульский"были эвакуированы 3 тысячи человек.

Сообщается, что все звонки оказались ложными.

6 октября число сообщений об угрозах взрыва в Москве превысило 130.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Комитет ПА НАТО принял проект резолюции о расширении помощи странам-партнерам 8 октября 2017, 23:26
Фильм об Олеге Сенцове номинировали на международную премию 8 октября 2017, 21:17
Климкин: Вопрос территориальной целостности является общим вызовом стран ГУАМ 8 октября 2017, 20:52
powered by lun.ua
Главные новости
Украинцы завоевали "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике
OVERTIME: Главное в экономике за выходные
АТО: Боевики применяют тяжелое вооружение
Президент подписал закон о пенсионной реформе
Все новости
читай!

Тайная революция измененных состояний

куда пойти

Афиша событий на 6-8 октября

фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне