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В Москве за день поступило 130 сообщений о минировании

Суббота, 7 октября 2017, 03:00

Число сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу, 6 октября, превысило 130.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы с начала дня поступило более 130 сообщений об угрозах взрыва. Из всех зданий эвакуированы около 100 тыс. человек", - сказал он.

В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России с 11 сентября, она началась в 09:52 мск. Среди "заминированных" объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов - Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, три гостиницы, более 15 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы. Угроза нигде не подтвердилась.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.

Темы: Росcия
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