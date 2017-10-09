Во вторник в Украине от 2° мороза до 14° тепла

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Понедельник, 9 октября 2017, 17:02

10 октября в Украине синоптики не прогнозируют существенных осадков.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15°, на крайнем юге страны ночью 7-10°, днем ​​15-18°; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью 5-7°, днем ​​11-13°.

10 октября в Днипре без существенных осадков, ночью воздух прогреется до 4-6°, днем ​​10-12°.

В Одессе во вторник осадков не ожидается, температура ночью 6-8°, днем ​​15-17°.

10 октября во Львове без существенных осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем ​​12-14°.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем ​​12-14°.

Украинская правда

Темы: погода
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