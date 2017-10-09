Украинку избрали главой одного из ключевых комитетов ПАСЕ

Народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила в Facebook представительница украинской делегации в ассамблее, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нашу коллегу Елену Сотник избрали председателем одного из ключевых комитетов ПАСЕ - юридического", - написала она.

По словам Геращенко, впервые в истории ПАСЕ сразу двое членов украинской делегации возглавляют ее комитеты: нардеп от БПП Владимир Арьев является председателем комитета свободы слова, а теперь еще Елена Сотник начала управлять юркомом.

Елена Сотник Фото: "Самопомич"

Украинская правда