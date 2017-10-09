Українку обрали головою одного з ключових комітетів ПАРЄ

956 переглядів
Понеділок, 9 жовтня 2017, 17:56

Народного депутата з фракції "Самопоміч" Олену Сотник обрано головою юридичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила у Facebook представниця української делегації в асамблеї, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Нашу колегу Олену Сотник обрано головою одного з ключових комітетів ПАРЄ – юридичного", - написала вона.

За словами Геращенко, вперше в історії ПАРЄ відразу двоє членів української делегації очолюють її комітети: нардеп від БПП Володимир Ар'єв є головою комітету свободи слова, а тепер ще Олена Сотник почала керувати юркомом.

Олена Сотник
Олена Сотник
Фото: "самопоміч"

Українська правда

Теми: ПАРЄ Верховна Рада Самопоміч
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур 9 жовтня 2017, 16:55
На виборах президента ПАРЄ Україна проголосує за представника Литви 9 жовтня 2017, 12:20
В ПАРЄ затвердили термінові дебати щодо українського закону "Про освіту" 9 жовтня 2017, 10:37
powered by lun.ua
Головні новини
В РФ арештували двох затриманих українських прикордонників
У Тюріна відповіли на звинувачення у вбивстві Вороненкова
Посольство Польщі відреагувало на скандал з імпортом вугілля з ОРДЛО
МЗС підтвердило загибель одного українця в Конго
Усі новини
природа і люди

Чому гинуть кити?

поради експертів

Приємне з корисним: Чи можна поєднувати спорт і алкоголь

дослідження

Жити довго = жити активно. Вчені вирахували формулу фізичної активності