Нацсовет через суд хочет аннулировать лицензии компаниям Курченко

Национальный совет принял решение обратиться в суд с просьбой об аннулировании лицензий ряду компаний медиахолдинга "UMH group".

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Такое решение было принято после проверки ряда телерадиокомпаний, среди которых: ООО "Фирма "Волынь"(Киев), ТРК "Пилот-Украина"(Одесса), "Радио-Авто"(Херсон), ТРК "Форум"(Житомир), ТРК "Донецк ФМ" (Донецк), ТРО "Доверие" (Киев), Студия "Европозитив" (Киев), ТРК "Киевские ведомости - телерадиоэфир" (Киев), ТРК "НБМ-Радио" (Киев), ТРК "Золотые ворота" (Киев), "Новый горизонт" (Киев), ТРК "ТТ" (Никополь), радиостанция "Заря" (Запорожье).

В частности, регулятор рассмотрел и заявления о продлении срока действия лицензий на вещание ООО "Радио-авто", ТРК "Форум", ТРО "Доверие", Студия "Европозитив", ТРК "НБМ-Радио", и, в связи с нарушением и невыполнением требований закона, отказал этим вещателям в продлении лицензий на вещание.

В ходе проверок было установлено, что в Едином госреестре юридических и физических лиц-предпринимателей содержится информация, согласно которой конечным бенефициаром некоторых вышеуказанных компаний является Дмитрий Крикберг, который в 2013 году стал членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, который тогда как раз приобрел олигарх- беглец Сергей Курченко. До этого работал в ДК "Укргаздобыча", в ООО "ГазУкраина 2009", принадлежащих Курченко.

Также среди владельцев отдельных вещателей указаны компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и физлицо, зарегистрированное в Белизе (в странах, которые являются оффшорными зонами). По украинскому законодательству в стране запрещена деятельность телерадиокомпании, чей владелец является нерезидентом и зарегистрирован в оффшорных зонах.

В сообщении Нацсовета отмечается, что в апреле 2017 года вещатели присылали регулятору письмо о якобы изменении конечного бенефициарного владельца. Однако так и не подали заявления в установленной форме и не представили документальное подтверждение такого изменения, а также не обращались по поводу переоформления лицензий в связи с изменением конечного бенефициарного владельца.

В связи с указанными нарушениями Нацсовет решил отказать компании в переоформлении лицензий и обратиться с иском в суд об их аннулировании.

Нацсовет на заседании также рассмотрел ряд вопросов вещателей относительно переоформления их лицензий в связи с изменением местонахождения передатчиков, удовлетворив их с требованием предоставления необходимых документов в отношении владельцев и конечных бенефициаров владельцев.

Отмечается, что внеплановые проверки на предмет своевременной подачи заявлений о переоформлении лицензий, а также документов, подтверждающих смену конечного бенефициарного владельца, проводились по заявлению общественной организации "Детектор медиа".

Украинская правда