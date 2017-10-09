Нацрада через суд хоче анулювати ліцензії компаніям Курченка

Національна рада ухвалила рішення звернутися до суду з проханням про анулювання ліцензій ряду компаній медіахолдингу "UMH group".

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Таке рішення було прийнято після перевірки низки телерадіокомпаній, серед яких: ТОВ "Фірма "Волинь" (Київ), ТРК "Пілот-Україна" (Одеса), "Радіо-Авто" (Херсон), ТРК "Форум" (Житомир), ТРК "Донецьк ФМ" (Донецьк), ТРО "Довіра" (Київ), Студія "Европозітів" (Київ), ТРК "Киевские ведомости - телерадіоефір" (Київ), ТРК "НБМ-Радіо" (Київ), ТРК "Золоті ворота" (Київ), "Новий горизонт" (Київ), ТРК "ТТ" (Нікополь), радіостанція "Зоря" (Запоріжжя).

Зокрема, регулятор розглянув і заяви про продовження терміну дії ліцензій на мовлення ТОВ "Радіо-авто", ТРК "Форум", ТРО "Довіра", Студія "Европозітів", ТРК "НБМ-Радіо", і в зв'язку з порушенням і невиконанням вимог закону відмовив цим мовникам в продовженні ліцензій на мовлення.

В ході перевірок було встановлено, що в Єдиному держреєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців міститься інформація, згідно з якою кінцевим бенефіціаром деяких вище зазначених компаній є Дмитро Крікберг, який в 2013 році став членом наглядової ради Одеського нафтопереробного заводу, який тоді якраз придбав олігарх-втікач Сергій Курченко. До того працював у ДК "Укргазвидобування", у ТОВ "ГазУкраїна 2009" Курченка.

Також серед власників окремих мовників вказані компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, і фізособа, зареєстрована в Белізі (в країнах, які є офшорними зонами). За українським законодавством в країні заборонена діяльність телерадіокомпанії, чий власник є нерезидентом і зареєстрований в офшорних зонах.

В повідомлені Нацради зазначається, що в квітні 2017 року мовники надсилали до регулятору листа про нібито зміну кінцевого бенефіціарного власника. Однак так і не подали заяви у встановленій формі і не представили документальне підтвердження такої зміни, а також не зверталися з приводу переоформлення ліцензій у зв'язку зі зміною кінцевого бенефіціарного власника.

У зв'язку з зазначеними порушеннями Нацрада вирішила відмовити компаніям в переоформленні ліцензій і звернутися з позовом до суду про їх анулювання.

Нацрада на засіданні також розглянула ряд питань мовників щодо переоформлення їх ліцензій у зв'язку зі зміною місцезнаходження передавачів, задовольнивши їх з вимогою надання необхідних документів щодо власників і кінцевих бенефіціарів власників.

Зазначається, що позапланові перевірки на предмет своєчасної подачі заяв про переоформлення ліцензій, а також документів, що підтверджують зміну кінцевого бенефіціарного власника, проводилися за заявою громадської організації "Детектор медіа".

Українська правда