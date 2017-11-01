Украина внесла в ООН обновленную "крымскую" резолюцию

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Среда, 1 ноября 2017, 04:34

Украина официально внесла в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека на оккупированном Россией полуострове Крым.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

По его словам обновленный проект резолюции уже получил несомненную поддержку более трех десятков стран, которые стали его соавторами.

"Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Сейчас соавторами документа выступили 34 страны", - отметил украинский дипломат.

Он также сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете запланировано в середине ноября. После этого, как ожидается, уже в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.

"Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова", - сообщил Николенко.

"В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках", - пояснил он.

Кроме того, в документе подчеркивается "необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым".

Как известно, в конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина).

В этой резолюции впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым и Севастополь временно оккупированной территорией.

Темы: Крым ООН Росcия оккупация права человека
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