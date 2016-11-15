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В ООН визнали Росію окупантом, а Крим – окупованою територією

Вівторок, 15 листопада 2016, 23:41
В ООН визнали Росію окупантом, а Крим – окупованою територією

Український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь.

Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.

У документі засуджується "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку російської окупаційної влади".

Резолюція підтверджує територіальну цілісність України, невизнання анексії Криму, закликає Росію надати безперешкодний доступ для моніторингу та містить звернення до Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації в Криму. Документ ГА ООН також засуджує примусове залучення жителів окупованого Криму до служби в російських ЗС, всупереч Женевській конвенції.

Уперше в документах ООН Росія називається державою-окупантом, а АР Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримООНанексіяРосіяправа людини
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