В центре Харькова разгромили паб

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Среда, 1 ноября 2017, 08:46

Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".

Об этом сообщает ОТБ.

На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.

Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.

Темы: Харьков
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