В центре Харькова разгромили паб

Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".



Об этом сообщает ОТБ.



На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.



Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.

Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP — @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017