В центре Харькова разгромили паб
Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".
Об этом сообщает ОТБ.
На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.
Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.
Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP— @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017
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