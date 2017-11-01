У центрі Харкова розтрощили паб

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Середа, 1 листопада 2017, 08:46

Близько опівночі 31-го жовтня у Харкові на вулиці Римарській розтрощили паб "Стіна".

Про це повідомляє ОТБ.

На місце події прибули багато поліцейських, але що саме сталось – не коментували.

Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку, що напроти пабу.

Теми: Харків
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