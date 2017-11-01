У центрі Харкова розтрощили паб
Близько опівночі 31-го жовтня у Харкові на вулиці Римарській розтрощили паб "Стіна".
Про це повідомляє ОТБ.
На місце події прибули багато поліцейських, але що саме сталось – не коментували.
Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку, що напроти пабу.
Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP— @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017
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