Холодницкий сообщил, когда начнется суд по Насирову

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Среда, 1 ноября 2017, 12:01

Судебный процесс по отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову начнется после 9 ноября.

Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он напомнил, что суд ограничил Насирову время для ознакомления с делом.

"9 ноября – последний определенный судом день для ознакомления подозреваемого с материалами дела. После этого он будет считаться знакомым и дело должно быть направлено в суд. И будет направлено", – заверил Холодницкий.

Роман Романюк, УП

Темы: Насиров Антикоррупционная прокуратура коррупция
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