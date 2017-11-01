Холодницкий сообщил, когда начнется суд по Насирову

Судебный процесс по отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову начнется после 9 ноября.



Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



Он напомнил, что суд ограничил Насирову время для ознакомления с делом.



"9 ноября – последний определенный судом день для ознакомления подозреваемого с материалами дела. После этого он будет считаться знакомым и дело должно быть направлено в суд. И будет направлено", – заверил Холодницкий.



Роман Романюк, УП