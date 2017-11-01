Холодницький повідомив, коли почнеться суд над Насіровим
Судовий розгляд справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова розпочнеться після 9 листопада.
Про на брифінгу у середу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Він нагадав, що суд обмежив Насірову час для ознайомлення зі справою.
"9 листопада – останній визначений судом день для ознайомлення підозрюваного з матеріалами справи. Після цього він вважатиметься ознайомленим і справа має бути спрямована в суд. І буде спрямована", – запевнив Холодницький.
Водночас раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що дедлайн для Насірова щодо ознайомлення зі справою – 6 листопада
Читайте також: "Дві ковдри, 10 адвокатів і 100 мільйонів. П'ять днів з життя Романа Насірова"
Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
29 вересня Насіров повідомив, що ознайомився зі 130 томами справи з 240, які вона налічує.
"Кожен том – це приблизно 400-500 сторінок. Хай вони розкажуть, як треба ознайомлюватися. Кожного дня ми вивчаємо по 2 томи", – обурювався він.
Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.
Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.