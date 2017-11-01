В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 31 октября

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще пятеро бойцов получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 1 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"К большому сожалению, вчера около 8.45 в результате обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций вблизи Опытного погиб один защитник Украины. Также вследствие вражеских обстрелов вблизи Каменки, Опытного и Широкино 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", – сказал он.



По словам Лысенко, все они были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Валентина Романенко, УП