В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 31 октября

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Среда, 1 ноября 2017, 12:50

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще пятеро бойцов получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 1 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"К большому сожалению, вчера около 8.45 в результате обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций вблизи Опытного погиб один защитник Украины. Также вследствие вражеских обстрелов вблизи Каменки, Опытного и Широкино 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", – сказал он.

По словам Лысенко, все они были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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