Сын Авакова владеет элитной недвижимостью в Киеве – СМИ
Сын министра внутренних дел Александр Аваков обладает огромной квартирой практически в центре Киева и двумя подземными паркингами.
Об этом, ссылаясь на данные Единого реестра недвижимого имущества, пишет издание "Слово и дело".
Согласно обнародованным документам, у Александра Авакова есть квартира площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге в 700 м от станции метро "Олимпийская".
По данным издания, владельцем элитной недвижимости сын министра внутренних дел стал еще в мае 2014 года.
Элитный жилой комплекс "Альпийский городок", где живет сын главы МВД, был построен в 2011 году и расположен на улице Протасов Яр.
Территория находится под круглосуточной охраной, лифт удобно спускается прямо в подземный паркинг, здесь есть свой фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид на центр Киева, отмечают журналисты.
По их данным, средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (без обработки, сразу после строителей).
В издании отмечают, что Аваков-младший не является государственным служащим.
Как сообщалось, в августе 207 года народный депутат лидер Радикальной партии Олег Ляшко продал 5-комнатную квартиру в строительном комплексе "Альпийский городок" за 15,9 миллионов гривен бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову Александру Рыженкову.
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