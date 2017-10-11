Стало известно, какую квартиру Ляшко продал экс-регионалу

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко продал 5-комнатную квартиру в строительном комплексе "Альпийский городок" экс-регионалу Александру Рыженкову.



Такой вывод можно сделать из выписки из госреестра прав на недвижимое имущество.



Согласно ей, Рыженков 25 августа 2017 купил 5-комнатную квартиру общей площадью 367,2 кв. м. Расположена она по адресу г.. Киев, ул. Протасов Яр 8, кв 72. По этому адресу в Киеве расположен жилищный комплекс "Альпийский городок".



В декларации Ляшко за 2016 указаны две квартиры в Киеве, одна из которых площадью 367,2 кв. м. Право собственности на нее он получил в 2010 году.



На сайте комплекса указывается, что цены на 5-комнатные квартиры составляют от 9,5 млн грн до 14,17 млн грн.



Как известно, Ляшко задекларировал 15,9 гривен от продажи имущества. Соответствующие изменения нардеп внес в свою декларацию 9 октября.



Позже Ляшко подтвердил, что продал свою квартиру за 15,9 гривен екс-регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову Александру Рыженкову.



Александр Рыженков бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг". Это управляющая компания группы "Метинвест", которая принадлежит Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.



Ляшко в 2007-2012 гг. Был народным депутатом VI созыва от БЮТ (№29 в списке).



Также он был заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета, главой временной следственной комиссии ВР по расследованию возможных фактов нарушения законодательства в сфере имущественных, земельных, финансовых и других отношений городским головой Харькова Михаилом Добкиным и секретарем Харьковского горсовета Геннадием Кернесом.



Украинская правда