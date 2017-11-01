СБУ разоблачила на взятке главу сумского хозяйственного суда

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Среда, 1 ноября 2017, 18:59

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в получении неправомерного вознаграждения главу Сумского хозяйственного суда.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы совместно с работниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задокументировали, что судья требовал с местного бизнесмена более двадцати шести тысяч долларов за "решение" земельного вопроса", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУ суд взятка
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