Порошенко говорит, что договорился об упрощении визового режима с Саудовской Аравией

Президент Петр Порошенко сообщил о достижении "важных договоренностей по упрощению визового режима" между Украиной и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает пресс-служба президента по результатам его официального визита в Королевство Саудовская Аравия.

"Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину - самыми дорогими для саудитов", - сказал Порошенко.

По его словам, во время встречи с королем Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о снижении размера платы за визы и движения в направлении облегчения контактов между людьми, упрощение сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей и активизации туристических поездок.

По мнению Порошенко, это будет способствовать религиозным обменам, в частности мусульманам в Украине будут иметь больше возможностей совершить паломничество - Хадж в Саудовскую Аравию.

"Мы договорились о том, что сделаем максимальное упрощение процедуры Хаджа", - сообщил он.

Президент рассказал, что в Украине проживают около 2 млн мусульман.