Порошенко: Ми домовилися про спрощення візового режиму із Саудівською Аравією

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Середа, 1 листопада 2017, 20:47

Президент Петро Порошенко повідомив про досягнення "важливих домовленостей щодо спрощення візового режиму" між Україною та Саудівською Аравією.

Про це повідомляє прес-служба президента за результатами його офіційного візиту до Королівства Саудівська Аравія.

"Я з подивом дізнався, що візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців і, відповідно, візи до України – найдорожчими для саудитів", - сказав Порошенко.

За його словами, під час зустрічі з королем Саудівської Аравії було досягнуто домовленостей про зниження розміру плати за візи і руху у напрямку полегшення міжлюдських контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу та підприємців та активізації туристичних поїздок.

На думку Порошенка, це сприятиме релігійним обмінам, зокрема мусульмани в Україні матимуть більше можливістей здійснити паломництво – Хадж до Саудівської Аравії.

"Ми домовились про те, що зробимо максимальне спрощення процедури Хаджу", - повідомив він.

Президент розповів, що в Україні проживають близько 2 млн мусульман. 

Теми: Порошенко Саудівська Аравія
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