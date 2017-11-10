При обрушении дома в российском Ижевске погибли 6 человек

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Пятница, 10 ноября 2017, 10:31

В результате частичного обрушения жилого дома в российском Ижевске погибли шесть человек, среди них двое детей.

Об этом пишут "РИА новости".

Пятерых погибших уже опознали.

Отмечается, что жильцов обрушившегося дома расселили из школ, где для них были организованы пункты временного размещения, по родственникам, в гостиницы и близлежащие к городу санатории.

В больнице на данный момент остается один человек в состоянии легкой тяжести.

Жители обрушившегося дома власти пообещали выплатить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей (около 165 долларов).

По состоянию на утро 10 ноября с места разбора завалов вывезли свыше 720 тонн строительного мусора, что составляет порядка 60% от общего объема.

Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Как известно, 9 ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир.

По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.


 

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие
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