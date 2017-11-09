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В российском городе Ижевск обрушился подъезд многоэтажки

Четверг, 9 ноября 2017, 15:48

В России в городе Ижевск обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября.

В социальных сетях предполагают, что причиной стал взрыв газа, отмечает "Коммерсантъ".

По информации очевидцев, разрушился один подъезд - 32 квартиры.

Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона подтвердил гибель одного человека в результате ЧП.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщал о двух жертвах обрушения. В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.

 
Коммерсантъ

Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.

В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что предварительная версия обрушения – взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

Позже в сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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