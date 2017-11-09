В российском городе Ижевск обрушился подъезд многоэтажки

В России в городе Ижевск обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября.

В социальных сетях предполагают, что причиной стал взрыв газа, отмечает "Коммерсантъ".

По информации очевидцев, разрушился один подъезд - 32 квартиры.

Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона подтвердил гибель одного человека в результате ЧП.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщал о двух жертвах обрушения. В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.

В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8 — Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017

Коммерсантъ

Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.

В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что предварительная версия обрушения – взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

Позже в сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва.