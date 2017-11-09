В российском городе Ижевск обрушился подъезд многоэтажки
В России в городе Ижевск обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября.
В социальных сетях предполагают, что причиной стал взрыв газа, отмечает "Коммерсантъ".
По информации очевидцев, разрушился один подъезд - 32 квартиры.
Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава региона подтвердил гибель одного человека в результате ЧП.
Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщал о двух жертвах обрушения. В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.
В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8— Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017
Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.
В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что предварительная версия обрушения – взрыв бытового газа.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело.
Позже в сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва.