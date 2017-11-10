САП вручила Насирову обвинительный акт

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Пятница, 10 ноября 2017, 14:28

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС, который вручен подозреваемым и их защитникам.

Об этом сообщает пресс-служба САП 10 ноября.

В пятницу же обвинительный акт будет направлен в суд.

Отмечается, что с момента открытия материалов уголовного производства прошло более 3 месяцев и наконец, после ограничения стороны защиты в ознакомлении, есть возможность завершить досудебное расследование, как и предполагалось, составлением обвинительного акта.

"В ходе выполнения требований ст.290 УПК Украины сторона защиты не предоставила доказательств, которые могли бы свидетельствовать о необходимости изменения правовой квалификации уголовных преступлений, а тем более – закрытия уголовного производства", – отмечают в САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, процессуальные руководители уверены в наличии неоспоримых доказательств совершения подозреваемыми инкриминируемых им преступлений, и надеются на соблюдение разумных сроков судебного разбирательства, где эти доказательства будут должным образом представлены суду", – говорится в заявлении.

В САП выразили надежду, что суд, обеспечит соблюдение требований ст 314, 320 УПК Украины о назначении предварительного судебного заседания в пятидневный срок со дня поступления обвинительного акта в суд, а также запасного судьи, с учетом сложности уголовного производства и незаурядного общественного резонанса, который оно вызвало.

Как известно, отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Украинская правда
Темы: Насиров Антикоррупционная прокуратура
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