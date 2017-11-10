Саакашвили сообщил о задержании сына и его охранника в "Борисполе"

3468 просмотров
Пятница, 10 ноября 2017, 20:31

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили сообщил, что его 11-летнего сына Николоза и охранника, который его сопровождал, задержали в аэропорту "Борисполь".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Саакашвили рассказал, что охранника, который сопровождал его сына, "скрутили 6 пограничников и отправили в самолет".

"Ему (охраннику - ред.) сказали, что сына передадут авиакомпании, а ее представители выдадут тому лицу, которое будет его встречать. Но охранник сказал, что их никто не будет встречать и тогда ему ответили, что его доставит МВД на место назначения", - сказал экс-президент Грузии.

По его словам, у его сына и охранника, который его сопровождал, все документы в порядке.

Сейчас Саакашвили находится в аэропорту "Борисполь" и утверждает, что уже около 40 минут не может встретиться с сыном.

Темы: Саакашвили Киев дети
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Госпогранслужбе опровергают заявление Саакашвили о задержании его сына 10 ноября 2017, 20:54
Саакашвили инициирует марш в воскресенье и пригрозил "народным импичментом" 7 ноября 2017, 22:21
Саакашвили показал справку о своей "легальность" в Украине 7 ноября 2017, 17:58
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших
Взрывчатку искали в аэропортах по всей Украине
В САП заявили о сведении счетов между Сытником и Корчак
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 10-12 ноября

видео

Лукас, милейший пушистый паук в мире

МОН поясняет

Как нацменьшинства будут учить украинский в садиках и школе