Саакашвілі повідомив про затримання сина та його охоронця у "Борисполі"

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 20:31

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі повідомив, що його 11-річного сина Ніколоза та охоронця, який його супроводжував, затримали в аеропорту "Бориспіль".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі розповів, що охоронця, який супроводжував його сина, "скрутили 6 прикордонників і відправили у літак".

"Йому (охоронцю – ред.) сказали, що сина передадуть авіакомпанії, а її представники видадуть тій особі, яка його зустрічатиме. Але охоронець сказав, що їх ніхто не буде зустрічати і тоді йому відповіли, що його доставить МВС на місце призначення", - сказав екс-президент Грузії.

За його словами, у його сина та охоронця, який його супроводжував, всі документи в порядку.

Наразі Саакашвілі перебуває в аеропорту "Бориспіль" і стверджує, що вже близько 40 хвилин не може зустрітися із сином.

Теми: Саакашвілі Київ діти
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