Захарченко наградил российского генерала за "развитие республики"

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко наградил часами заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова за "развитие республики".

Соответствующее "распоряжение" опубликовано на сайте боевиков.

"За весомый личный вклад в становление и развитие "Донецкой Народной Республики" распоряжаюсь наградить часами от главы "Донецкой Народной Республики" Истракова Сергея Юрьевича", - говориться в "документе".

Как известно, Главное управление разведки Украины называет Истракова ответственным за ведение боевых действий на украинской территории.

В частности, на сайте разведки указано, что Истраков "в 2013 - 2014 годах исполнял обязанности Главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ и непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины в ходе вооруженной агрессии РФ".

Украинская правда