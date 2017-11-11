Захарченко нагородив російського генерала за “розвиток республіки”

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Субота, 11 листопада 2017, 17:18

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко нагородив годинником заступника Генштабу Збройних сил Росії Сергія Істракова за "розвиток республіки".

Відповідне "розпорядження" опубліковане на сайті бойовиків.

"За вагомий особистий внесок у становлення і розвиток "Донецької Народної Республіки" розпоряджаюся нагородити годинаником від глави "Донецької Народної Республіки" Істракова Сергія Юрійовича", - говориться в "документі".

Як відомо, Головне управління розвідки України називає Істракова відповідальним за ведення бойових дій на українській території.

Зокрема, на сайті розвідки зазначено, що Істраков "у 2013 - 2014 роках виконував обов’язки Головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ та безпосередньо відповідав за їхню готовність до виконання завдань на території України в ході збройної агресії РФ".

Українська правда

Теми: ОРДЛО Захарченко
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