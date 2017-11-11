Захарченко нагородив російського генерала за “розвиток республіки”
Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко нагородив годинником заступника Генштабу Збройних сил Росії Сергія Істракова за "розвиток республіки".
Відповідне "розпорядження" опубліковане на сайті бойовиків.
"За вагомий особистий внесок у становлення і розвиток "Донецької Народної Республіки" розпоряджаюся нагородити годинаником від глави "Донецької Народної Республіки" Істракова Сергія Юрійовича", - говориться в "документі".
Як відомо, Головне управління розвідки України називає Істракова відповідальним за ведення бойових дій на українській території.
Зокрема, на сайті розвідки зазначено, що Істраков "у 2013 - 2014 роках виконував обов’язки Головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ та безпосередньо відповідав за їхню готовність до виконання завдань на території України в ході збройної агресії РФ".
Українська правда
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