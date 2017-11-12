У границ Латвии обнаружили два истребителя РФ

114 просмотров
Воскресенье, 12 ноября 2017, 01:56

У латвийской границы заметили два российских военных самолета-истребителя СУ-27.

Об этом в Twitter заявила пресс-служба Национальных вооруженных сил страны.

Сообщается, что латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.

Как известно, в октябре НЗС Латвии зафиксировали вблизи своих границ корабли ВМС России.

Темы: Латвия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Латвии уравняют участников войны против СССР и нацистской Германии 2 ноября 2017, 15:44
Латвийская железная дорога предложила Украине локомотивы в аренду 24 октября 2017, 13:10
В Латвии откроют центр реабилитации воинов АТО 21 октября 2017, 00:47
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ: Боевики не пускают наблюдателей в места хранения вооружения
АТО: Возле Зайцево стреляли из минометов, ранен военный
Полиция открыла уголовное производство на заявление свекрови Корчак
"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018-м
Все новости
исследование

Почему нельзя шлепать ребенка по попе

киев

Проекты-победители "Общественного бюджета-2018"

гид по району

За что я люблю Голосеево