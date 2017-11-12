У границ Латвии обнаружили два истребителя РФ

У латвийской границы заметили два российских военных самолета-истребителя СУ-27.

Об этом в Twitter заявила пресс-служба Национальных вооруженных сил страны.

11.11. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identificēja RU BS lidm. 2x Su-27 — NBS (@Latvijas_armija) November 11, 2017

Сообщается, что латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.

Как известно, в октябре НЗС Латвии зафиксировали вблизи своих границ корабли ВМС России.