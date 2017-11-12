Украинские пловцы выиграли три медали на этапе Кубка мира в Китае

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 03:57

Украинцы Андрей Говоров и Михаил Романчук выиграли три награды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Об этом сообщает Громадське.

Михаил Романчук выиграл "бронзу" на 400-метровке вольным стилем, уступив двум представителям Китая.

В активе Андрея Говорова - две медали. На дистанции 50 метров баттерфляем он стал вторым после спортсмена из ЮАР, а на 50-метровке вольным стилем финишировал третьим.

Как известно, в июле Романчук впервые в карьере выиграл "серебро" Чемпионата мира.

Темы: спорт Украина
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