Українські плавці виграли три медалі на етапі Кубка світу в Китаї
Українці Андрій Говоров та Михайло Романчук здобули три нагороди на етапі Кубка світу з плавання на короткій воді.
Про це повідомляє Громадське.
Михайло Романчук виграв "бронзу" на 400-метрівці вільним стилем, поступившись двом представникам Китаю.
У активі Андрія Говорова - дві медалі. На дистанції 50 метрів батерфляєм він став другим після спортсмена з ПАР, а на 50-метрівці вільним стилем фінішував третім.
Як відомо, у липні Романчук уперше в кар'єрі виграв "срібло" Чемпіонату світу.
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