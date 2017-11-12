Українські плавці виграли три медалі на етапі Кубка світу в Китаї

57 переглядів
Неділя, 12 листопада 2017, 03:57

Українці Андрій Говоров та Михайло Романчук здобули три нагороди на етапі Кубка світу з плавання на короткій воді.

Про це повідомляє Громадське.

Михайло Романчук виграв "бронзу" на 400-метрівці вільним стилем, поступившись двом представникам Китаю.

У активі Андрія Говорова - дві медалі. На дистанції 50 метрів батерфляєм він став другим після спортсмена з ПАР, а на 50-метрівці вільним стилем фінішував третім.

Як відомо, у липні Романчук уперше в кар'єрі виграв "срібло" Чемпіонату світу.

Теми: спорт Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Харківський паб рознесли футбольні фанати – поліція 1 листопада 2017, 13:13
До програми Олімпійських ігор можуть додати кіберспорт 29 жовтня 2017, 04:45
Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування 29 жовтня 2017, 00:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Власники єврооблігацій Приватбанку подали позов до Лондонського суду
ОБСЄ: Бойовики не пускають спостерігачів до місць зберігання озброєння
АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового
Поліція відкрила кримінальне провадження на заяву свекрухи Корчак
Усі новини
дослідження

Чому не можна шльопати дитину по попі

Де їсти, пити і розважатися в Рейк'явіку

київ

Пропускати авто на Труханів острів буде "розумний" шлагбаум