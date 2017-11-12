Сутки в АТО: 18 обстрелов, один боец ​​травмирован

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 06:23

За прошедшие сутки, 11 ноября, российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие - один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения", - говорится в заявлении.

Во второй половине дня боевики из различных видов гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО возле Майорска, Луганского и Новолуганского.

Около 23 часов противник бил с 120-миллиметрового миномета на подступах к Майскому.

Также вечером под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

Темы: АТО Донбасс
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