От взрыва гранаты в Черкассах погиб человек
В Черкассах в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"В воскресенье около 11:00 в полицию поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в городе Черкассы прогремел взрыв. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1, которая была под подушкой погибшего.
Украинская правда
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