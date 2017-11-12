От взрыва гранаты в Черкассах погиб человек

В Черкассах в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В воскресенье около 11:00 в полицию поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в городе Черкассы прогремел взрыв. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1, которая была под подушкой погибшего.

Украинская правда