Во Львове горел рынок
Во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток".
Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Пожар случился на трех павильонах. Приблизительная площадь возгорания - 200 квадратных метров.
Возгорание тушили три пожарные машины.
"По предварительным данным, причины возгорания - технические. Речь идет о территории промышленного рынка", - отметил председатель Лычаковской райадминистрации Иван Лозинский.
Пожар удалось ликвидировать около 20:30.
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