Во Львове горел рынок

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 22:21

Во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток".

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Пожар случился на трех павильонах. Приблизительная площадь возгорания - 200 квадратных метров.

Возгорание тушили три пожарные машины.

 
Пожар на рынке "Галицкий перекресток"
фото: Виктор Химко

"По предварительным данным, причины возгорания - технические. Речь идет о территории промышленного рынка", - отметил председатель Лычаковской райадминистрации Иван Лозинский.

Пожар удалось ликвидировать около 20:30.

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