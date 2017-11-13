Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности.

Об этом пишет DW.com.

К подобным преступлениям правозащитники отнесли осаду войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей.

Сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов, подчеркнули в AI.

"Сирийское правительство осознанно применяет голод в качестве коллективного наказания для населения", - заявил представитель немецкого отделения AI Рене Вильдангель.

Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией, которое распространялось, в том числе, на восточную часть Алеппо.

Договор предусматривал возможность выбора для жителей осажденных районов - остаться в зоне ведения боевых действий или покинуть их. В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники.

В этой связи в AI полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей.

Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.