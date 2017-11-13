Жертвами землетрясения в Ираке и Иране стали 145 человек

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов, которое произошло в районе границы между Ираном и Ираком унесло жизни по меньшей мере 145 человек.

Об этом стало известно из государственных средств массовой информации в двух странах, пишет Reuters.

По меньшей мере 141 человек погиб в Иране, сообщил на государственном телевидении представитель национальной организации по борьбе с бедствиями Бехнам Саиди. По его словам, более 850 получили ранения.

Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но наиболее пострадавшей стала провинция Керманшах, в которой объявлен трехдневный траур.

Более 97 человек погибли в городе Сарпол Захаб в Керманшахе, примерно в 15 км от границы с Ираком. Основная больница города была серьезно повреждена, но продолжила лечить сотни раненых.

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Курдские чиновники также сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли в Ираке и по меньшей мере 50 ранены.

В нескольких иранских и иракских городах отрезано электричество, а опасения новых толчков вынудили тысячи людей в обеих странах выйти на улицы и парки в холодную погоду.